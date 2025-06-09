Путін екстрено скликає Радбез Росії

Цього тижня президент Росії буде проводити розширене засідання Ради безпеки. Спостерігачі вважають, що якраз на цьому засіданні будуть обговорюватися питання, пов'язані з реакцією на недавні успішні операції українських Сил оборони проти російської армії.

Помста Путіна ще попереду

Як відомо, операція "Павутина" серйозно скоротила кількість бойових літаків на військових аеродромах Росії, а підриви залізничних та автомобільних мостів створили проблеми для логістики окупантів, які продовжують наступ на території України. Про це заявив Віталій Портников, передає 24 Канал.

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Американські медіа підкреслюють, що про те, що Путін вже помстився за ці ганебні для його країни спецоперації, не можна сказати. Наймовірніше, російський диктатор ще готує таку помсту.

Звісно, будь-яка країна не може за кілька днів відповісти на спецоперацію ворога. Для цього потрібно знати номенклатуру ракет, які перебувають на озброєнні власних збройних сил, або які будуть вироблені на момент проведення такої спеціальної операції, номенклатуру кількості безпілотників, те, що відбувається у ворога з протиповітряною обороною.

Те, що ми спостерігали попередніми днями і будемо спостерігати, очевидно, наступними, аж ніяк не пов'язано з путінською помстою.

Це операції, які вже планувалися Кремлем з метою продовжити планомірний терор проти мирного населення України, і з точки зору Росії, збільшити шанси на капітуляцію ненависної Путіну держави перед Російською Федерацією. І те, що Росія не може досягти своїх цілей і насамперед сама починає втрачати військові арсенали тільки створює додаткове роздратування в очільника Кремля та його найближчого оточення.

Водночас треба усвідомити, що Путін обрав такий рівень ескалації у російсько-українській війні, що уявити більш серйозного і більш масованого удару по Україні навряд чи можливо.

Те, що Путіну справді потрібно – показати власним чиновникам, що він після серії очевидних поразок міцно тримає владу і збирається продовжувати війну на виснаження України стільки, скільки це буде потрібно, аби досягти цілей, які, втім, у російського президента постійно змінюються.

Що буде обговорюватися на Радбезі

Зрозуміло, що реальні дії російської армії та спецслужб не обговорюються на розширених засіданнях Ради безпеки. Вони можуть бути продискутовані у найближчому колі соратників Путіна так, щоб розвідувальні служби інших країн не дізналися про путінські наміри.

Тоді для чого ж проводити засідання Ради безпеки? Насамперед, воно має пропагандистський характер. Воно має привчити населення Росії до багаторічної війни проти України і до того, що країна-агресор готова перебувати у такому стані війни багато років. По-друге, воно має показати таку рішучість продовження війни і західним країнам.

По-третє, Путін хоче скористатися ситуацією зі своїм діалогом з американським президентом Дональдом Трампом, який фактично не засудив його наміри продовжити терор проти мирних українських міст.

Щоб не розповідав Трамп про те, що Україна сама створила привід для того, щоб Росія її розбомбила, зрозуміло, те, чим відрізняються українські удари від російських. Україна зищує військову техніку та об'єкти, які використовуються для агресії. А Росія абсолютно цілеспрямовано гатить по мирних українських містах.

Щоб цього не помічати, потрібно справді бути Дональдом Трампом.

Також є очевидним той факт, що на розширеному засіданні Росії можуть обговорювати і питання продовження так званих російсько-українських перемовин. Для Росії, звісно, жодної зацікавленості у процесі розмов з Україною немає. але Путіну важливо продемонструвати, що він відкритий до дипломатичних ініціатив Трампа, який фактично самоусунувся від переговоріного процесу і вимагає виключно прямих переговорів Росії та України.

Для Путіна такий оберт подій цілком нормальний. Оскільки він свідчить про те, що у дипломатичній дуелі Трампа і Путіна абсолютну перемогу одержав російський диктатор.

Адже президет США спочатку наполягав, щоб Росія припинили вогонь, а після цього проводила переговори про усталений мир. Путін натомість говорив про те, що жодного припинення вогню до досягнення домовленості про мир Росія не допустить.

Можна сказати, що Путін зламав Трампа, який виявився нездатним до якихось жорстких дій щодо Росії. Може, президент США не стільки нездатний, скільки неохочий до таких дій, бо продовжує вважати Путіна своїм майбутнім партнером по чергових ілюзорних економічних оборудках. Тут вже важко зрозуміти справжні мотиви, якими керуються Трамп у своїх стосунках з російстким президентом.

Якщо на розширеному засіданні Радбезу Путін знову підкреслватиме, що готовий до подальших перемовин з керівництвом України і до пошуку шляхів миру, це дасть можливсть Трампу і надалі блокувати будь-які нові санкції проти Росії.

Розширення засідання Радбезу буде збиртися у Москві зовсім не для помсти, а насамперед з пропагандиською метою. І звичайно до цієї пропагандистської атаки після цього засідання треба бути готовим. Тому, що я не виключає, що у промові президента Путіна будуть оголошені нові вимоги до України і будуть звучти нові звинувачення на її адресу щодо її поведінки у росйсько-українській війні.

І важливо не те, що говоритиме Путіна, а те, як користуватиметься його заявами Трамп у своєму очевидному небажанні продовжувати учсть у процесі перемовин між Москвою і Києвом, і найголовніше – продовжувати і посилювати тиск на Росію з метою примусити її припинити війну.