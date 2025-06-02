Авіація повторила долю флоту: генерал армії розібрав наслідки історичної операції "Павутина"

Служба безпеки України провела масштабну операцію під кодовою назвою "Павутина", у результаті якої було знищено або пошкоджено 41 російський військовий літак. Серед них – стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, а також, можливо, і унікальний літак-розвідник А-50.

Це безпрецедентна за масштабом і точністю операція, спрямована проти стратегічних об'єктів і носіїв балістичних та крилатих ракет, що вперше була реалізована на такому рівні. Але важливо розуміти, як зазначив 24 Каналу генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, така операція не проводиться "з нуля".

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Як відбувалася підготовка до операції

Маломуж зазначив, що для реалізації операції "Павутина" було потрібно:

чітке стратегічне планування;

глибока розвідка;

виявлення основних об'єктів дислокації, аеродромів, сховищ ракет і літаків;

вивчення систем зв'язку, ППО, контррозвідувального захисту;

налагоджена логістика – для доставки, розміщення та наведення засобів ураження.

Це результат злагодженої роботи сотень висококваліфікованих фахівців, включаючи розвідку, агентуру та професійних військових, які діяли в умовах найвищої секретності, що дуже складно зробити,

– зауважив генерал армії.

Російська контррозвідка, яка уважно стежить за будь-якою активністю на своїй території, не змогла виявити чи зірвати операцію – що свідчить про найвищий рівень виконання.

Які результати удару

Ціллю ударів стали не лише самі літаки, а й інфраструктура:

авіапальне (солярка, авіаційний бензин), що спричинило потужні вибухи;

системи управління польотами, наведення, радіолокація;

об'єкти, які десятиліттями створювались радянським ВПК і не підлягають швидкому відновленню.

За попередніми оцінками, ліквідовано або виведено з ладу 1/3 стратегічної авіації Росії. З наявних близько 120 літаків такого класу, 41 уже втрачені або в ремонті. Це може означати втрату до половини стратегічного потенціалу.

Яке стратегічне значення

За словами Миколи Маломужа, Україні вдалося знизити загрозу ударам – чим менше літаків і ракет, тим менше атак проти нашої держави.

Що важливо, росіяни не зможуть швидко відновити втрати, оскільки Росія лише обслуговує старі радянські платформи й не здатна їх оперативно відтворити.

Наша держава завдала військово-політичного удару по іміджу Росії, показавши, що "непереможна" держава з "непробивною" ППО не змогла захистити навіть найважливіші об'єкти.

Насамкінець, це сигнал до світу перед переговорами у Стамбулі 2 червня. Україна демонструє, що здатна діяти в глибині території Росії, і це лише початок.

Колись на Чорному морі ми вдарили по флоту й знищили 40%. Зараз така ж ситуація зі стратегічною авіацією,

– наголосив Микола Маломуж.

Україна реалізовує концепцію ударів по стратегічних об'єктах у тилу, а не лише захисту на лінії фронту. Знищення літаків, складів, заводів і систем запуску на території Росії – це ефективніша тактика, ніж перехоплення ракет у повітрі.

Удари по концентрації військ, ще до початку бойових дій, – новий етап війни, що дозволяє зменшити тиск на фронті та створює передумови для наступу. Без техніки, без палива, без стратегічної авіації – російська війська не зможуть довго утримувати позиції.