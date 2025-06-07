Операція "Павутина" – серйозний удар по Росії, але загроза ракетних атак залишається, – Ігнат
- Операція "Павутина" пошкодила частину стратегічної авіації Росії, але загроза ракетних атак по Україні залишається через наявність у ворога літаків та ракет.
- Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що потенціал Росії зменшено, але можливості завдавати ракетні удари не зникли повністю.
Попри успішну операцію "Павутина", під час якої було пошкоджено частину стратегічної авіації Росії, загроза ракетних ударів по Україні залишається. Ворог усе ще має у розпорядженні літаки та ракети, здатні завдавати ударів по українській території.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемарафону.
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Чи зберігається загроза ракетних обстрілів після операції "Павутина"
Ігнат зауважив, що попри операцію "Павутина", у Росії все ще є чим завдавати ракетних ударів по Україні.
Ураження певної кількості літаків – це серйозний удар по ворогу. Але можливості завдавати ударів крилатими ракетами типу Х-101 і іншими, які може нести стратегічна авіація, залишаються,
– заявив Ігнат.
Він зазначив, що масштабна атака Росії, що відбулася напередодні, свідчить про те, що ворог усе ще має у своєму арсеналі літаки та ракети, а отже – зберігає здатність завдавати нових ударів.
"Але зменшено серйозно потенціал. Це дуже серйозні та приємні для нас новини", – додав начальник управління комунікацій.