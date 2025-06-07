Операція "Павутина" – серйозний удар по Росії, але загроза ракетних атак залишається, – Ігнат

Попри успішну операцію "Павутина", під час якої було пошкоджено частину стратегічної авіації Росії, загроза ракетних ударів по Україні залишається. Ворог усе ще має у розпорядженні літаки та ракети, здатні завдавати ударів по українській території.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемарафону.

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Чи зберігається загроза ракетних обстрілів після операції "Павутина"

Ігнат зауважив, що попри операцію "Павутина", у Росії все ще є чим завдавати ракетних ударів по Україні.

Ураження певної кількості літаків – це серйозний удар по ворогу. Але можливості завдавати ударів крилатими ракетами типу Х-101 і іншими, які може нести стратегічна авіація, залишаються,

– заявив Ігнат.

Він зазначив, що масштабна атака Росії, що відбулася напередодні, свідчить про те, що ворог усе ще має у своєму арсеналі літаки та ракети, а отже – зберігає здатність завдавати нових ударів.

"Але зменшено серйозно потенціал. Це дуже серйозні та приємні для нас новини", – додав начальник управління комунікацій.