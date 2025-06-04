Чи допоможе "Павутина" зменшити ракетні обстріли України: у Defense Express проаналізували

1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина" на російських аеродромах. Росія втратила 41 літак та загалом понад 7 мільярдів доларів.

Чи справді такі удари можуть вплинути на ракетні обстріли РФ по Україні, розповів головний редактор Defense Express Олег Катков для "РБК-Україна", передає 24 Канал.

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Як вплине "Павутина" на обстріли України

Олег Катков вважає, що удари по російській авіації дійсно можуть вплинути на ракетні обстріли України.

Звісно. Доволі мало самих ракетоносіїв ракет Х-101. Дуже спекулятивні оцінки є. Загалом під питанням, скільки в них взагалі цих літаків. Тому що є різна категорія. Є паперовий показник, він вже відрізняється. Одні джерела – 40, інші – 60. Цей проміжок. Це паперова кількість. Просто скільки у них є машин в принципі,

– розповів головред Defense Express.

Він зауважив, що від загальної паперової кількості потрібно відмінусувати "трупи" – ті літаки, які не в льотному стані і вже точно нікуди не полетять. Вони потрібні лише для запасних частин.

Що ж до Ту-95, які залишилися у Росії, то не всі вони можуть нести ракети Х-101. Частина цих бомбардувальників немодернізовані і несуть лише Х-555, які окупанти використовують обмежено, бо вони вже не виробляються.

Також Катков впевнений, що операція "Павутина" настільки якісно планувалася, що скоріш за все було уражено лише літаки у льотному стані, які застосовувалися для ракетних ударів по Україні – йдеться саме про ті, які несуть Х-101.

Якщо у ворога зменшилась кількість носіїв ракет Х-101, то менше ракет він може запустити,

– зауважив Катков.

Що ж до втрат, то щодо Ту-160 інформація точніша. Цих бортів випущено дуже мало. Наразі у Росії є 12 – 18 таких літаків.

5 з них перебувають на ремонті, обслуговуванні та модернізації. Також деякі борти ще стоять на авіабазах та чекають своєї черги.