Неможливо: генерал армії пояснив, чому Росія не зможе відновити уражені літаки

Навряд чи Росія коли-небудь зможе відновити літаки, які були пошкоджені внаслідок операції "Павутина". Їх створювали на спільних виробництвах Радянського Союзу.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що 40% всіх компонентів йшли з України. Тому зробити щось нове – неможливо.

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Чому відновити літаки не вдасться

Ба більше, росіяни не мають такого рівня технологій. Зараз використовують зовсім інші системи моделювання, наведення та супроводження, програми для завдання ударів. Бойова частина, відеонагляд також потребують новітніх засобів, яких немає у Росії.

Базові частини колись виготовляли в СРСР. Компоненти високого рівня – у Німеччині, Великій Британії, Франції, США, Японії. Знаючи характеристики цих літаків, їх не можна буде повторити,

– наголосив Микола Маломуж.

Контрабандний шлях не спрацює для виготовлення інтелектуального тла цих літаків. Можна розраховувати, що Україна знецінила навіть не 34%, а 40% авіаційного парку ворога. Адже велика кількість суден уже перебувають в ремонті. Компонентів для них нема.

Ця проблема створює переваги для України. Також вона дозволяє сподіватися, що удари ракетами по мирному населенню зменшаться. Крім цього може суттєво допомогти знищення пускових установок на території Росії.

Нагадаємо, операцію "Павутина" провели 1 червня 2025 року. Тоді вдалося атакувати 41 судно на чотирьох російських аеродромах. Супутникові знімки підтвердили серйозні пошкодження літаків.