Операція під чужим прапором, – Джонсон про обстріл дитсадка на Донбасі
Джерело:The Guardian
Борис Джонсон заявив, що обстріл дитсадка у Станиці Луганській – це операція під чужим прапором. Росія хоче дискредитувати Україну.
Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон наголосив: його країна готова ввести жорсткі санкції проти Росії. Це станеться, якщо країна-агресорка вторгнеться в Україну.
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Сьогодні обстріляли дитячий садок. Ми знаємо – це була операція під чужим прапором, спрямована на дискредитацію українців і покликана створити привід, неправдиву провокацію для вторгнення Росії,
– наголосив Джонсон.
Прем'єр-міністр припускає, що найближчими днями ситуація може ускладнитися. Водночас Росія ще має час відступити. Тоді можна буде уникнути катастрофи для цілого світу.
Боррель виступив із заявою
Жозеп Боррель – високопоставлений представник Євросоюзу – також відреагував на цинічні дії окупантів. Він заявив, що ЄС рішуче засуджує обстріл дитячого садка у Станиці Луганській.
Боррель наголосив: події 17 лютого є явним порушенням режиму припинення вогню та мінських домовленостей.
"ЄС закликає до негайного припинення ескалації насильства, яке триває, і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість", – наголосив Боррель.
Обстріли на Донбасі: головне
- Вранці 17 лютого російські найманці обстріляли Станицю Луганську. Снаряд влучив у місцевий дитсадок. Там перебували 20 дітей та 18 працівників. Постраждали 3 людей.
- Під ворожими обстрілами опинилися й житлові квартали та ліцей Врубівка. У навчальному закладі перебували 30 учнів та 14 працівників.
- Окрім того, окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова. Обстріл пошкодив будівлю депо та один теплотяг.
- Бойовики також обстрілюють житлові будинки.
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