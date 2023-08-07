КДБ та вагнерівці готують провокацію на кордоні з Польщею: можуть залучити колишніх афганців

Росія могла не просто так перекинути вагнерівців до Білорусі. Дані розвідки свідчать про те, що окупанти замислили провокацію на кордоні з Польщею.

За даними білоруських активістів-розслідувачів, йдеться про операцію "Прибій". Її структуру й оперативний задум розробили ще взимку 2021 року.

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Що хочуть зробити окупанти

Почнімо з того, що вони вже зробили. Як кажуть у розвідці, з Таджикистану борт доставив "афганську" трофейну зброю до Мінська. Крім того, група "А" КДБ разом з Окремою службою активних заходів підготували оперативні "підходи": від рекогностування (розвідки) на місці до підготовки так званих "мігрантів".

Крім того, наявна інформація свідчить про розосередження близько 50 колишніх афганських військових по Білорусі. Відомо, що зараз окрема група спеціалістів ПВК "Вагнера" спільно з КДБ займаються реактивацією плану "Прибій". Роблять вони це на базі Гродненського обласного управління КДБ, чий начальник відповідає за операцію "на землі". Він особисто докладає главі КДБ Івану Тертелю й Алєксандру Лукашенку про ситуацію, а також етапи реалізації операції.

"Спецконтингент" уже перекидають

Також спостерігається приховане перекидання "спецконтингенту" до Гродненського прикордоння. У кожного – чи "мігранта", чи "ексвагнерівця" – є своя легенда, оперативне прикриття (документи, житло). Усім цим займається місцевий КДБ.

У розвідці кажуть, що операція "Прибій" має бути повністю готова 1 вересня. Відомо, що центральний апарат КДБ та обласне управління відкликають персонал з відпусток. Усіх деталей немає. Але попередні дані свідчать про підготовку прикордонного конфлікту. Під час нього використовуватимуть легке озброєння.

Зауважимо, що напередодні два білоруські гелікоптери залетіли на територію Польщі. Постійний представник країни в НАТО Томаш Шатковський прокоментував ситуацію. Він наголосив, що у випадку, якби білоруси не полетіли геть, то їхні повітряні судна збивали б.