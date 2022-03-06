"Операція" Путіна безумовно закінчиться для його режиму невдачею, – Зубов

Мужність ЗСУ та вмотивованість наших громадян у війні з Росією – надзвичайно вражає людей, які з цим стикаються, зокрема й військових. Це сприятиме тому, що війна не закінчиться перемогою Путіна.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов. Він зазначив, що поки не знає, коли та як саме це станеться.

Актуально Станеш непомітним месником: ССО ЗСУ поширили правила опору для українців

Путін зазнає поразки

"Путін сказав, що вони доведуть "операцію" до кінця. Я можу сказати, що переможно вона доведена до кінця не буде. "Операція" безумовно закінчиться для його режиму невдачею", – зауважив Зубов.

Російський політолог заявив, що Путіна чекає поразка: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!