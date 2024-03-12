У Сухопутних військах прокоментували операцію російських добровольців у країні-агресорці

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та "Сибірський батальйон" 12 березня заявили про початок весняного визвольного руху на Росії. Добровольці сказали, що "йдуть на вибори".

В етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, наскільки ці дії виводять з рівноваги ворога та, чи зможе Кремль стабілізувати ситуацію невеликими резервами.

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Легіон "Свобода Росії" опублікував відео, у якому зробив низку важливих заяв. Добровольці наголосили, що мріють про вільну Росію, у якій не буде диктатури Владіміра Путіна.

Кордони Росії охороняють прикордонники, які є в структурі ФСБ. Загалом безпекою прикордонного порубіжжя у Росії займається ФСБ. Спецслужба, яка в Росії має імідж такої "надпотужної та всевидячої" виявилася бутафорією. Адже накопичення війська та бронетехніки вони прогледіли.

Навіть в теорії не прорахували ці напрямки, не підтягнули ресурси, щоб продемонструвати, наскільки вони спроможні,

– зазначив Тимочко.

Напередодні керівник росгвардії заявив про те, що нібито тепер 300 тисяч росгвардійців зараз садять на танки, готують з них артилеристів та виводять на оборону рубежів Росії. Мовляв, буцімто для підсилення ФСБ, підтримку захисту кордонів, а також для зачисток ворожих ДРГ.

"В результаті дві структури настільки внутрішньо борються між собою, що навіть, якщо хтось з них володіє інформацією, то не діляться нею. Військові операції, які відбуваються на території Росії, не можуть превентивно запобігатися російськими спецслужбами чи росгвардійцями", – мовив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.