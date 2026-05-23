Вгатили дронами FirePoint-2: ЗСУ на Луганщині знищили логістику та бази окупантів
Сили оборони завдали ударів дронами по окупантах на тимчасово окупованій Луганщині та Донеччині. Українські захисники знищили логістику, польові склади боєприпасів та ремонтні бази ворога.
Про це повідомили в СБУ.
Що відомо про успішну операцію СБУ та СБС?
СБУ спільно з військовими 1 окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ на Донеччині та Луганщині провели успішну операцію зі знищення росіян.
Українські військові знищують окупантів на ТОТ: дивіться відео
Українські військові завдали ударів БпЛА по:
- ешелону і резервуарах з пальним;
- польових складах боєприпасів;
- ремонтних базах окупантів;
- об'єктах телекомунікаційної інфраструктури.
Спочатку СБУ встановлювала точні координати розміщення ворога, а згодом СБС знищували цілі, використовуючи дрони FirePoint-2.
Втрати ворога в живій силі склали понад 80 осіб убитими та пораненими. Масштабні пожежі після уражень були зафіксовані навіть супутниковими системами моніторингу,
– заявили в СБУ.
Також українські захисники знищили пункт дислокації російських військових, базу, де противник ремонтував безпілотники, будівлю окупаційної поліції й значну кількість техніки.
Українські бійці за допомогою FPV-дронів атакували російський пункт безпілотників в Олешках Херсонської області. Унаслідок влучань на місці спалахнула пожежа, будівля вигоріла, а 15 окупантів – ліквідовані.
У ніч на 22 травня ЗСУ уразили нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та живу силу противника. Атакований штаб підрозділу "Рубікон" розташований у районі міста Старобільськ на окупованій Луганщині.
Також Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс "Оса" окупантів у Донецьку та командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці. Також було уражено російський склад боєприпасів у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів та склад МТЗ на Луганщині.