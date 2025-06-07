США вважають, що "відповідь" Росії ще не завершена, і буде масштабний удар по Україні, – Reuters

США вважають, що повноцінна відповідь Росії на нещодавню атаку українських безпілотників на її стратегічну авіацію ще попереду. Вона матиме масштабний та комплексний характер.

Про це кажуть американські посадовці, які побажали залишитися анонімними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Росія, ймовірно, ще не закінчила "помсту" за операцію "Павутина"

Точні строки можливого нападу залишаються невідомими, хоча одне джерело зазначило, що відповідь може надійти протягом кількох днів. Інший чиновник заявив, що Росія, ймовірно, використає різні повітряні засоби – зокрема дрони та ракети.

Джерела говорили на умовах анонімності. Вони не уточнили, які саме об’єкти можуть стати мішенню Росії. Один із посадовців підкреслив, що відповідь Москви буде "асиметричною", тобто не віддзеркалюватиме атаку України на російські літаки.

Хоч Росія вже обстріляла Київ дронами й ракетами, назвавши це відповіддю на "терористичні дії" з боку України, у США переконані: основна частина удару ще попереду. За словами західного дипломата, Кремль може посилити атаки на символічні об’єкти, наприклад, урядові будівлі, щоб надіслати чіткий сигнал Києву.

Інший дипломат прогнозує масштабну відповідь Москви, зазначаючи при цьому, що українці залишаються мужніми.

Він буде величезним, жорстоким і невблаганним,

– сказав дипломат.

Експерт Майкл Кофман із Фонду Карнегі припускає, що Росія може спробувати завдати удару по будівлях СБУ або об’єктах регіонального управління розвідки. Водночас він наголосив: через виснажені ресурси Росія навряд чи зможе значно посилити інтенсивність атак порівняно з попередніми тижнями.

"Загалом, здатність Росії суттєво ескалювати удари порівняно з тим, що вона вже робить – і намагається зробити протягом останнього місяця – досить обмежена", – сказав він.

Росія вже спрямовує значну частину своєї військової потужності на Україну.