Операція ще триває: ГУР МО атакувало московські аеропорти дронами – джерела

Головне управління розвідки атакувало безпілотниками Брянську область та московські аеропорти 19 грудня. Ба більше, атака все ще триває.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР МО. Наголошують, що інформація російських пропагандистів про нібито "збиття" безпілотників – неправдива.

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Сьогоднішня атака дронів на Брянщину та низку московських аеропортів це спецоперація ГУР. Операція ще триває. Заяви про збиття усіх не відповідають дійсності, як і озвучена кількість,

– повідомило джерело.

Атака безпілотників на Москву

Російська влада заявила про атаку безпілотників на Москву о 12:35 за місцевим часом. Мер Москви Сергій Собянін раніше стверджував, мовляв, атаку відбили сили ППО в Одинцовському міському округу.

Росіяни заявили, що минулось без руйнувань і постраждалих.

В аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" вводили план "Килим", було затримано кілька рейсів на виліт і на приліт.

Брянщина теж була під атакою дронів

Також від ранку 19 грудня російська влада заявляла про атаки українських дронів у Калузькій та Брянській областях.

У російському міністерстві оборони заявили, що до атаки безпілотників причетний "київський режим". Також у повідомленні ворожого відомства йшлось, що засобами ППО було збито один безпілотний літальний апарат.