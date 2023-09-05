Переманювання Мі-8 з Росії в Україну: який цінний вантаж перевозив гелікоптер

Українська розвідка успішно провела спецоперацію "Синиця", завдяки якій вдалося виманили російський Мі-8 на територію України. Завдяки цьому наші захисники отримали вертоліт, цінний вантаж та дуже корисну інформацію.

Журналіст та військовослужбовець Артем Шевченко заявив, що російській гелікоптер Мі-8, який виманили в Україну, перевозив цінний вантаж. Про це він сказав на закритій пресконференції "Подробиці спецоперації з викрадення російського вертольота".

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Що саме перевозив Мі-8

За словами Шевченка, гелікоптер перевозив різне авіаційне обладнання для бойових винищувачів Су-30М та Су-35. Він не став конкретизувати.

Це вплинуло на боєздатність тих літаків, до яких цей вантаж мав би бути доправлений. А також технологічне обрання, яке є у гвинтокрилі, допомогло нашим повітряним силам та нашій розвідці краще зрозуміти ворожу авіаційну систему безпеки та зв'язку,

– сказав військовий.

За його словами, інцидент з Мі-8 вже суттєво вплинув та ще впливатиме на результати протидії російській агресії. Він додав, що авіаційний підрозділ ГУР МО використовуватиме цей вертоліт за призначенням.

Чому операція "Синиця" дуже важлива

Представник ГУР МО Андрій Юсов теж прокоментував цю подію. В нашій країні до цього не проводилося нічого подібного. За його словами, державі вдалося отримати важливі дані про ворожу авіацію та іншу надзвичайно цінну інформацію. Вона допоможе в захисті неба Україні та знищенні російських окупантів.

Спецоперація ГУР МОУ спричинила резонанс не тільки в нашій країні, а поза її межами. Це справді надважлива та надскладна операція, яка має принципове значення для Сил безпеки та оборони, а також матиме довготривалі наслідки для держави-агресора, для її морально-психологічного стану, а також для її сектора безпеки та оборони,

– пояснив Юсов.

Розвідник зауважив, що це була складна та комплексна робота, на яку пішло кілька місяців. Цю операцію разом втілили в життя ГУР, ЗСУ та Нацполіція. Юсов додав, що російський пілот Мі-8 сам вийшов на українців з ініціативою. Він засуджує війну Росії проти України та не підтрімує дії режиму Владіміра Путіна.

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