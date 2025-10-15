Зайшли непоміченими на позиції росіян: у ЗСУ показали епічне відео роботи спецпризначенців
- Спецпризначенці ЗСУ провели успішну розвідувальну операцію, знищивши окупантів.
- Українські військові захопили документи та засоби зв'язку росіян.
Протистояння на фронті російсько-української війни триває. Днями бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну розвідувальну операцію на Північно-Слобожанському напрямку.
Під час виконання бойового завдання вдалося знищити групу окупантів. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Як пройшла операція спецпризначенців?
Підрозділ ССО непомітно просунувся за лінію передових українських позицій і вийшов на територію, яку контролював противник.
Після додаткової розвідки за допомогою дрона спецпризначенці розпочали штурмові дії, відпрацьовані під час тренувань.
Під час бою українські воїни знищили ворожий підрозділ, зокрема кулеметник придушив вогневі точки, марксмен ліквідував цілі точними пострілами, а інша група бійців завершила зачистку позицій.
Дивіться кадри бойових дій на / Відео ССО
Внаслідок проведеної операції ворог був повністю знищений, українські військові захопили документи та засоби зв'язку росіян і без втрат повернулися на свої позиції.
Попередні результати успішних дій ССО
На території Ленінградської області днями зазнав пошкоджень нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" унаслідок спільної атаки, проведеної Силами спеціальних операцій України разом із повстанським рухом "Черная искра".
Під час операції було уражено технологічні установки ЛАБ-ЛАБС та ЕЛОУ-АВТ-6. Це підприємство належить до найбільших у Росії.
Також 4 жовтня спецпризначенці вдарили по російському ракетному кораблю "Град" проєкту "Буян-М", який перебував на Онезькому озері. Судно є одним із новітніх у складі Балтійського флоту Росії.
Крім того, підрозділ українських Сил спеціальних операцій провів успішну атаку на позиції елітної 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії.