Російські військові, які вижили після так званої операції "Труба" в Курській області, зіткнулися з серйозними проблемами зі здоров’ям. В них серйозні проблеми з легенями.

Їх симптоми схожі на важку форму COVID. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

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Операція "Труба" вилетіла в трубу

Невдала військова операція Росії "Труба" мала трагічні наслідки для тих, хто в ній брав участь. У багатьох солдатів діагностували серйозні ураження легенів.

Це стан, як при важкій формі COVID. Ми не знаємо, як їх лікувати,

– цитує видання одного з лікарів.

Попередньо, причиною могло стати отруєння метаном. Військові РФ, які намагалися зайти в тил українських сил у Курській області, опинилися в газовій пастці, що й призвело до масового ураження організму.

Тим часом, підкреслює видання, Сили оборони України домоглися тактичного успіху в сусідній Бєлгородській області Росії, взявши під контроль село Демидівка, що в Красноярузькому міському окрузі.