Ворожі позиції зачищаємо, окупанти чинять опір, – Гуменюк про ситуацію на Антонівському мосту

Українські військові станом на ранок 3 липня зачищають ворожі позиції на Антонівському мосту. Однак ворог вперто повертається назад.

Росіяни імітують бурхливу діяльність

Про ситуацію на Антонівського мосту в ефірі національного телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Про це повідомляє 24 Канал.

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Ворог з дивовижною впертістю повертається на позиції і намагається розгорнути їх знову. Окупантам треба виконати наказ та зімітувати бурхливу діяльність, яку не можуть продемонструвати на Запорізькому та Східному напрямку,

– пояснила Гуменюк.

Зачищення території відбувається у контрбатарейний спосіб.

За словами речниці ОК "Південь", ворожі війська навіть намагаються наростити кількість обстрілів. За минулу добу, 2 липня, у світловий день було майже 50 обстрілів, а вночі – близько 40. Також росіяни знову почали застосовувати авіацію, зокрема вони скеровували керовані авіабомби на Херсон.

Між Міноборони Росії та "воєнкорами" виник конфлікт

Ситуація на Антонівському мосту навіть спровокувала конфлікт між російським Міністерством оборони й так званими "воєнкорами", повідомляє американський Інститут вивчення війни. Все тому, що "воєнкори" заперечили "переможну" версію подій, яку описало Міноборони. Так звані журналісти зазначили, що ситуація на Антонівському мосту не така радісна для росіян, а бої досі тривають.

То ж Міноборони звинуватило "воєнкорів" у тому, що вони, мовляв, поширюють неправдиву інформацію.