Плани росіян щодо оточення Слов'янська та Краматорська повністю зірвані, – Жорін

Сили оборони України під час операції "Вівальді" повністю зірвали плани російських військ щодо оточення Слов'янська та Краматорська. Захисники знищили наступальне угруповання ворога та змусили його перейти до оборони.

Про це повідомив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Що відомо про ситуацію навколо Слов'янська і Краматорська

Російські війська планували охопити Слов'янськ і Краматорськ у "кліщі", щоб згодом вибити українські сили з цих населених пунктів.

Однак під час проведення операції "Вівальді" українські підрозділи повністю ліквідували одне з таких наступальних угруповань противника.

У результаті активних дій Сили оборони не лише зупинили просування російських сил, а й відкинули противника назад. Наразі окупаційні війська у смузі відповідальності підрозділів корпусу змушені відмовитися від наступальних дій та зосередитися виключно на спробах стабілізації лінії фронту й утриманні вже зайнятих позицій.

Своїми діями ми змусили ворога перейти до режиму спроб стабілізації та утримання вже наявних позицій. І очевидно нанесли їм серйозний моральний удар, який можемо спостерігати в істериках різних "z-блогерів",

– зауважив Жорін.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, під час операції "Вівальді" втрати російської армії перевищили 8 тисяч осіб убитими та пораненими, а ще 270 окупантів потрапили в полон.

Одним із головних результатів стало зривання стратегічних планів Росії щодо захоплення Донецької області. Вихід Третього армійського корпусу до річки Чорний Жеребець також дозволив скоротити лінію фронту та зайняти вигідніші оборонні позиції.

Важливим елементом успіху операції стало системне знищення логістики окупантів, зокрема бензовозів та складів із пальним, що позбавило ворога можливості ефективно застосовувати техніку та засоби радіоелектронної боротьби.