Спалили танк і рознесли укриття: воїни 33-го полку показали кадри операції "Вівальді"

Підрозділ "Хижі пташки" 33-го штурмового полку знищив танк, міномет та фортифікації окупантів на Донеччині.

Військові оприлюднили кадри бойових епізодів під час наступальної операції "Вівальді, продемонструвавши масоване застосування безпілотників проти ворожих позицій і транспорту. Про деталі операції розповіли в Третьому армійському корпусі.

Як бійці нищать ворожу техніку та укриття?

Оператори дронів завдали низки прицільних ударів по легкій мобільній техніці супротивника, підриваючи мотоцикли загарбників просто під час руху. Окрім спаленої бронетехніки, українські оборонці виявили й утилізували розгорнуту мінометну позицію ворога, позбавивши його вогневої підтримки на відтинку.

Фінальним акордом операції стало точне скидання боєприпасу безпосередньо в укриття, де намагалися сховатися вцілілі окупанти. Після вибуху польова фортифікаційна споруда росіян була повністю зруйнована.

Як нищили техніку та транспорт окупантів: дивіться у відео

Як розгортається наступальна операція на Донеччині?

Українські сили проводять наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області. Під час попередніх її етапів активна комбінація розвідувальних і ударних FPV-дронів дала змогу розгромити ворожу логістику та звільнити низку населених пунктів, зокрема Дерилове, Зелену Долину та Колодязі.

Скоординовані дії Третього армійського корпусу та суміжних підрозділів зірвали спробу противника взяти в кліщі Слов'янсько-Краматорську агломерацію, змусивши вороже командування виснажувати резерви та перекидати додаткові частини для стримування українського наступу.