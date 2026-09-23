Третя штурмова розгромила елітний підрозділ Росії: Братчук розповів про унікальну операцію

Українські військові успішно застосували наземні роботизовані комплекси та потужні системи радіоелектронної боротьби під час масштабного наступу на Донеччині. Завдяки цій тактиці вдалося розгромити елітні ворожі підрозділи та звільнити населені пункти взагалі без втрат серед наших бійців.

Як розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу, йдеться про наступальну операцію "Вівальді", яку реалізує Третя штурмова бригада. За його словами, захисники досягли технологічної переваги завдяки чіткій роботі розвідки та новітнім засобам. Співвідношення втрат на окремих ділянках сягає від 1 до 40 на користь Сил оборони, а елітний російський підрозділ "Рубікон" зазнав нищівного розгрому.

Роботи та сліпа аеророзвідка ворога

Головною особливістю цих штурмів стало комплексне використання ударних наземних дронів. Крім того, українські сили створили надійний купол РЕБ, який повністю засліпив ворожу аеророзвідку та дозволив діяти максимально приховано.

Є навіть приклади по звільненим населеним пунктам, коли взагалі наші підрозділи не понесли жодних втрат, тобто немає ні поранених, а тим більше загиблих наших бійців,

– Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.

Паніка в лавах окупантів

Влучні удари по штабах російських армій призвели до повної втрати управління військами противника. Через дезорганізацію серед окупантів стрімко шириться паніка. Ситуація настільки критична для росіян, що в кулуарах Держдуми РФ вже серйозно обговорюють можливе відведення військ з Лиманського напрямку, щоб врятуватися від остаточної катастрофи.

До слова. Повне інтерв'ю з речником Української добровольчої армії Сергієм Братчуком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Що відомо про операцію "Вівальді"

Нагадаємо, раніше ми писали, що цей масштабний контрнаступ збив наступальний імпульс росіян на Донеччині. Загалом під час двох етапів операції українські військові повернули під контроль понад 125 квадратних кілометрів території. Як зазначав командир Третього армійського корпусу, Силам оборони вдалося розгромити північне угруповання ворога та зірвати плани окупантів щодо оточення українських міст.