Десантники на Курщині знищили 15 батальйонів противника та сотні одиниць техніки й озброєння

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ з початку операції на Курщині знищили майже 8 тисяч солдатів. Це дорівнює 15 батальйонам російської армії.

Загалом йдеться про санітарні та безповоротні втрати у 7980 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська.

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Які успіхи ДШВ на Курщині

Операція ЗСУ у Курській області розпочалася 6 серпня.

У Десантно-штурмових військ повідомили, що за її час, "були серйозні здобутки" щодо ворожої техніки та озброєння.

Усього було знищено та пошкоджено 58 танків, 162 БМП, 46 БТР, 136 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 592 автомобільної техніки, 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки,

– звітують у ДШВ.

Також в українських десантників були успіхи й у повітрі. Було знищено 3 гвинтокрили та 146 російських дронів різних типів:

бойових вертольотів Ка-52 – 2,

Мі-8 – 1,

розвідувальних дронів – 111 різних типів,

ударних ("Шахеди", "Ланцети") – 34,

розвідувально-ударний БПЛА "Оріон" – 1.

Окрім цього, 9874 ворожих FPV-дронів були "подавлено" засобами РЕБ українських десантників.

Значні успіхи марунових беретів і в царині трофеїв. Так, було взято у полон майже 300 військовослужбовців противника, а також захоплено 9 танків, 4 БТР, 9 гармат, 6 мінометів тощо,

– додали у ДШВ.