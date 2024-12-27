У Росії горять дедлайни: чи можуть війська КНДР допомогти ворогу на Курщині

Україна завдає втрат росіянам у Курській області, зокрема 25 грудня був уражений командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти. Внаслідок атаки, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще близько 20 офіцерів.

Тепер окупанти змушені оперативно проводити зміни у командуванні. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, додавши, що це важке завдання, бо всі боєздатні офіцери вже залучені до бойових дій.

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Чому Курщина – пріоритет

Знищення керівництва підрозділу – це процес певного сум'яття, який позначиться на боєздатності. Щодо північнокорейської компоненти, то поки немає інформації про те, чи були їхні офіцери у командному пункті у Льгові.

Уже відомо, що армія КНДР зазнала понад 3 тисячі втрат. Це лише підтверджує, що військові з Північної Кореї закінчуються навіть швидше, ніж очікувалося. Розташування Льгова за 30 кілометрів від України – дозволяє нам використовувати більший спектр озброєння та знищувати ворога.

У цьому районі 810 бригада розташувала цілу мережу своїх складів, які потрібні для оперативного забезпечення військ боєприпасами. Однозначно, удари України продовжаться, що пріоритетно для нас,

– сказав Дмитро Жмайло.

Поки українські військові перебувають на території Росії – це завжди буде свідченням слабкості ворога й знижуватиме їхню переговорну позицію. Окупанти це розуміють, тому активно штурмують на Курщині, використовують там більше техніки.

"Дедлайни у них горять. Скоро інавгурація Трампа, до цього часу вони хотіли ліквідувати наш плацдарм, а до 25 лютого – створити аналогічний на території Сумської області", – підкреслив Дмитро Жмайло.

Як бійці КНДР борються з дронами

Навіть військова допомога КНДР не сприяє росіянам у здійсненні їхніх намірів. Угруповання з 13 тисяч північних корейців, яке прибуло на територію Росії, ще не було повністю залучене до бойових дій. Відбувається злагодження підрозділів, бійців навчають, як працювати з дронами.

Складається враження, що вони інколи навіть не знають, де перебувають. Майстерність Сил оборони на Курщині полягає в тому, що в більшість атак не доводиться вступати нашим піхотинцям. Третина всього знищується мінними загородженнями, а решта – артилерією та роботою FPV-дронів,

– розповів Дмитро Жмайло.

Північні корейці досі придумують тактику боротьби з безпілотниками. Наприклад, 3 їхні людини виходять в зону ураження FPV і намагаються "на живця" відвернути на себе увагу, поки інша група бійців пробує знищити дрон. Ця тактика не призводить до успіху.