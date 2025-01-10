Перед Курською операцією розвідки України та США обмінювалися інформацією, – Зеленський

Понад 5 місяців триває операція ЗСУ у Курській області. Ще до неї Україна обмінювалася із Європою та американською розвідкою інформацією про ситуацію на півночі України.

Про це розповів Володимир Зеленський під час інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24, передає 24 Канал. За його словами, наразі Росія у Курській області зосередила 60 тисяч військовослужбовців.

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Операція на Курщині була превентивною

Зеленський наголосив, що операція на Курщині була превентивною.

Наші кроки в Курському напрямку – це були превентивні кроки, бо ми знали і не тільки ми, а і наші європейські колеги і американська розвідка, ми всі ділилися інформацією, всі розуміли, що наступна ціль Путіна – окупувати нашу північ: місто Суми, місто Харків,

– сказав президент.

Він зауважив, що на сьогодні в Харкові проживає понад мільйон людей. І Суми, і Харків – це великі міста, де живе велика кількість людей.

"І якщо він (Путін – 24 Канал) буде окуповувати, то загинуть сотні тисяч людей. Тому ми повинні були зробити перші кроки. І ми побачили велику кількість накопичування їхніх військ, щоб окупувати Суми, і ми зробили перший крок раніше, ніж вони", – додав глава держави.

Він зауважив, що такий крок Україні дуже сильно допоміг.