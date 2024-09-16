"Нацисти зганяли в будинки, поранили дітей": жителі Курщини розповіли, чи знущаються з них ЗСУ

Останнім часом росіяни активно розганяють тези про те, що українські бійці знущаються з мирного населення в Курській області. Вони стверджують, що "натовські найманці" розстрілюють цивільних упритул і насильно заганяють в будинки, люди без їжі.

ТРО Медіа вирішили перевірити, які справи на Курщині насправді, та вирушили в село Козача Локня. Цікаво, що російська влада оголосила про обов'язкову евакуацію Рильського та Хомутівського районів області.

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Що відбувається в Курській області зараз

Ні, не заганяли. Ну як – була перестрілка, просили не виходити. Не бачила поранених, тут дітей дуже мало, не знаю, про кого йдеться,

– розмірковує жінка.

Аж тут втрутився чоловік і рішуче заявив: не було такого. Далі жителі Курщини почали висувати припущення, мовляв, а раптом дітей було поранено не в самій Козачій Локні, а під час переїзду. Та вони спростували, що в селі є поранені діти.

"У нас нема світла, води, газу та зв'язку. Але ніхто з нас не знущається. Навпаки, дали консерви та речі першої необхідності", – додали інші жительки.

Звинувачення з боку російської пропаганди вони назвали абсурдними. Запевняють: ніхто їх не ображає. Можливо, в перші дні когось і поранило, та це війна – спеціально ніхто не робив таких дій.

Тож ТРО Медіа підсумували: жоден із закидів російської армії не підтверджено, ворог поширює фейки. "Натовські найманці" існують тільки в голові пропагандистів.