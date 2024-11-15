З’явилась нова особливість: окупанти всерйоз активізувались на Курщині

Російська окупаційна армія має серйозні проблеми на Курщині. Хоч Владімір Путін наказав витіснити українські війська з території, але вже третя хвиля штурмів так і не увінчалася успіхом.

За час боїв на Курщині росіяни нарешті відчули, що таке війна. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що після цього почастішали прохання пересічних людей закінчити так звану "сво".

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Що зараз відбувається у Курській області

Росіяни побачили, що означає жити у стані війни, бути біженцями, чути роботу артилерії біля своїх будинків. Коли звична реальність закінчилась, вони почали просити Путіна зупинити бойові дії. Саме заради такого ефекту війну треба максимально переносити на територію Росії.

Щодо Курщини, то там ворог зараз робить третю спробу широкомасштабного наступу на позиції Збройних Сил. Такі дії стабільно проводять раз в місяць – 10 числа вересня, 10 жовтня і 10 листопада. Відбуваються механізовані штурми.

Є цікава особливість – дуже часто росіяни почали використовувати дрони з оптоволокном. Вони поєднуються з оператором завдяки дроту з оптоволокна. Це новий крок у використанні дронів. Так на них неможливо діяти за допомогою РЕБ, вони передають дуже якісне зображення і дозволяють чітко й точно наводитися по цілях,

– розповів Денис Попович.

Це виклик, на яких потрібно підготувати відповідь. Але загалом атаки росіян в Курській області не є вдалими. Самі окупанти скаржаться на те, що наступ хаотичний і непідготовлений, а людські жертви дуже великі. За підрахунками, лише за тиждень бойових дій ворог втратив понад 70 одиниць техніки.

"Але ми чуємо, що начебто стоїть дедлайн до 20 січня 2025 року, тобто до дня інавгурації Трампа, щоб витіснити наші війська з війська з Курської області. Відповідно росіяни далі намагатимуться це робити", – підсумував військовий оглядач.

Стосовно північних корейців, то про них зараз більше розмов, ніж дій. Наразі свідчень, що вони беруть безпосередню участь у бойових діях немає.