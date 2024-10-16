Житомирські десантники захопили позиції російських морпіхів зі 155 бригади на Курщині

Українські захисники продовжують операцію на території Курської області. Так, десантникам вдалося захопити позицію, на якій було відділення морпіхів Тихоокеанського флоту Росії.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ. Успішно виконали операцію бійці житомирської 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

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Українські десантники захопили ворожі позиції на Курщині

Десантники 95-ї бригади ДШВ успішно атакували позицію 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. У мережі вони опублікували кадри із захопленої ворожої позиції. На них – ліквідовані окупанти та спалена важка техніка на лінії бойового зіткнення.



Спалена російська техніка / Скриншот

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До слова, журналісти Forbes зазначили, що саме морські піхотинці російської 155 окремої морської піхотної бригади взяли в полон 9 операторів БпЛА, які були легко озброєні, та згодом розстріляли їх. За це українські військові оголосили помсту загарбникам та полюють на російських морпіхів на фронті.