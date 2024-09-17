Росіян евакуйовують, ще одне місто під загрозою оточення: військовий огляд від Світана

Влада країни-агресорки оголосила обов'язкову евакуацію з російського Рильська. Це місто Сили оборони можуть оточити з двох сторін.

Мовиться про загальний напрямок із Суджі на Кореневе і далі на Рильськ, а також з боку українського Глухова Сумської області. Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що на Сумщині є українські війська, виведені в оборону, які за потреби можна використати.

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Сили оборони можуть оточити Рильськ з двох сторін

Так, з Глухова йде дорога на російський Рильськ, яку можна використовувати для пересування техніки. На думку Світана, росіяни також це прораховують, тому й вивозять населення.

Задум непоганий. Якщо почати рух з Глухова на Рильськ, то ми можемо повністю відрізати російське угруповання, яке загрузло в боях у районі Снагості на Курщині,

– зауважив полковник запасу.

Російські військові самі потрапили у природній котел – їх відрізає річка Сейм. Якщо ще й північніше Сейму відрізати їх по трасі, то 5 – 7 тисяч окупантів потраплять у котел, зокрема й десантники.

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Сили оборони готують багато котлів для окупантів

Сили оборони проводять маневрові бої на Курському напрямку, зокрема намагаються робити маленькі котли для росіян. Таку стратегію українські воїни використовують на всій ділянці фронту. За словами Світана, таку стратегію обрали через те, що ворог і далі може застосовувати КАБи, тому нам не можна будувати фортифікаційні споруди на цьому напрямку.



Росіяни потрапили у котел у Крем'яному на Курщині / Карта DeepState

"Це оперативне оточення, коли противнику, який засів у якомусь російському селі, перерізають усі ланцюги постачання й чекають поки він "звариться" та вийде з піднятими руками", – пояснив полковник запасу.

За його словами, це найефективніший режим, що дозволяє взяти у полон багато російських окупантів для обміну та зменшити втрати нашого особового складу.

Зауважимо, що аналітики Інституту вивчення війни вважають, що операція на Курщині стимулювала Кремль до обмінів полоненими. Так, за останній тиждень вдалося провести вже 2 обміни та повернути додому понад 150 українців, серед яких є й азовці.