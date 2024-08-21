Генерал армії сказав, які дії росіян у Курській області грають Україні на руку

Військове командування України готує операції, націлені на зміну стратегії ведення війни. Одна з них у Курській області. Подібні дії також мають бути проведені в інших регіонах Росії, де немає укріпрайонів та підготовлених позицій. Для цього необхідні резерви військ, високоточна техніка та боєприпаси.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що до початку бойових дій на території Курщини були строковики, росгвардія, ФСБ, прикордонники та інші сили. Це не ті війська, які могли б протистояти регулярним частинам української армії. Тому росіяни так швидко здалися.

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Які дії росіян у Курській області на користь Україні

Генерал армії зазначив, що Росія наразі не розуміє, як діяти на Курщині. Тому хаотично збирає різні підрозділи. Спочатку заявляла про формування підрозділів під егідою ФСБ як статус антитерористичної операції. Однак вони не можуть вести війну, це не їхній профіль та й взагалі не мають можливостей.

З огляду на це, Кремль почав підтягувати збройні сили, росгвардію, утворивши угруповання військ "Бєлгород", "Курськ" та "Брянськ". І тут виникла дивна ситуація: в армії не буває координаційних рад на чолі з представниками міноборони та інших структур. До прикладу, колишнього шефа охорони Путіна Алєксєя Дюміна призначили "рятувати" Курську область. Він координує військових, спецслужби.

Залучене керівництво ФСБ, розвідки, генштабу та міноборони. Чомусь не вказано, що у склад входить начальник генштабу Валєрій Герасімов. Було б логічно вказати, що він один з основних координаторів по 3 угрупованнях військ, які вони створили. Ця дезорганізація грає нам на руку. Немає системної роботи, протидії нам, чіткої військової ієрархії та підготовлених операцій,

– наголосив Микола Маломуж.

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