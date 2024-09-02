У ЗСУ детально розповіли про перші години операції на Курщині

Командир десантно-штурмового підрозділу розповів, що рядовий склад дізнався про операцію в Курській області менш ніж за добу. Попри це, вона була якісно спланована.

Командир десантно-штурмового підрозділу 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади десантно-штурмових військ України Сергій брав безпосередню участь в операції. Зокрема, в штурмі контрольного пункту в'їзду-виїзду "Суджа".

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Військовий розповів про перші години операцію на Курщині

Сергій розповів, що 6 серпня дружні підрозділи прорвали кордон, потім зайшли десантники, насипала авіація, відпрацювала артилерія. Далі – зайшла піхота, яка зачистила окопи, ворожі опорні пункти.

Командир десантно-штурмового підрозділу пригадав, що з першого разу не вийшло захопити всю ділянку. Тоді вони відійшли на більш вигідні позиції. Проте повернулись з танками – ворог почав здаватись.

Про операцію ми довго не знали, а рядовий склад про неї дізнався менше ніж за добу,

– розповів командир.

За його словами, операція на рівні командування десантно-штурмових військ та Головнокомандувача ЗСУ була спланована дуже якісно та дуже гарно.

Ми взяли ці рубежі досить швидко, при мінімумі втрат,

– заявив військовий.

Він зауважив, що 6 серпня вони перетнули кордон, а 7 серпня – вже були на КПВВ "Суджа".

Сергій додав, що всі бачать результат й це добрячий ляпас ворогу.

Командир розповів про операцію на Курщині: дивіться відео

До речі, 30 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські військові просунулися на 2 кілометри в Курській області. Зокрема, вони взяли під контроль 5 квадратних кілометрів нових територій.