Просування ЗСУ на Курщині: наскільки важливими є нові контратаки

Українські захисники контратакують на Курському напрямку. Зараз наші бійці мають просування у північно-західній частині.

Нові контратаки ЗСУ на Курщині мають як військове, так і політичне значення. Це 24 Каналу зауважив генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник ГО "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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"Дорогою на Курчатов та Курськ"

Ігор Романенко зазначив, що за останній час Росія сформувала на Курщині угрупування військ на 60 тисяч окупантів. За оцінками західних фахівців, українських військових втричі менше. Однак нашим підрозділам меншими силами вдається контратакувати.

Атака – це не наступ. Наступ – це глибші воєнні дії. Сил на це не вистачає. І на початку, на першому етапі дій військ на Курщині були такі напрямки, як Льгов, Рильськ, Курчатов, Курськ. Зараз є просування з нашого боку на північно-західні частини. Такий напрямок ще більш важливий по дорозі на Курчатов та Курськ,

– підкреслив він.

Україна не має на меті окупацію Курської АЕС. Однак військовий експерт припустив, що наші військові могли б оточити її, якщо вистачатиме на це сил, а згодом під час переговорів обміняти її на контроль над Запорізькою АЕС.

З військового погляду Курськ також може бути законною ціллю. Адже загарбники випускають велику кількість "Шахедів" по Україні саме з майданчиків навколо Курська.

"Питання у ресурсах, резервах. Тут у нас досить серйозні труднощі. Хоча окремі західні фахівці оптимістично говорять, чи головний напрямок зосередження зусиль щодо наступу у Сил оборони України саме на Курщині. Можливо, це відволікання. Українці там спрацювали знову несподівано, тому досягли тактичного рівня результатів", – сказав генерал-лейтенант.

Події на Курщині кремлівський диктатор Владімір Путін сприймає дуже боляче. Росія активно перекидає туди сили, аби спинити просування української армії.