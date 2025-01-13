Серйозний ризик: чи матиме Курська операція вирішальний вплив на перемовини

Курська операція стала значним ризиком для України, проте це рішення має певні переваги для держави.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу розповів, що атакувати російську територію зараз здається логічним і передбачуваним кроком, але насправді це було величезним ризиком.

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Путін планував звільнити Курщину за тиждень, потім за місяць, але минуло вже пів року, і окупація цієї області українськими військами стала буденністю.

Які переваги має Курська операція

"Це був ризик, безсумнівно, але іншого виходу для українського командування – як військового, так і політичного – не було. Приймати екстраординарні й креативні рішення було необхідністю", – пояснив Юрій Богданов.

Богданов додав, що Курська операція дала Україні очевидні переваги. Завдяки обміну російських строковиків було повернуто багатьох людей із полону. Їхнє повернення було важливим для Путіна.

"Крім того, ми розуміємо, що у Путіна були плани на Куп'янськ, Чернігів, а також на посилення Харківської операції, але вони не справдилися. Хтось каже, що події в Курській області залучили до війни Корею, але Корея постачає Росії снаряди й ракети вже понад два роки", – сказав Юрій Богданов.

Обмін територій

Він зазначив, що Путіну доводиться витрачати величезні ресурси, щоб звільнити від української армії свою законну територію. Богданов не вірить, що події в Курській області суттєво вплинули на ситуацію на Донбасі.

Хоча Росія наразі має перевагу в силах і засобах, у неї є достатньо слабких місць, щоб українські військові могли завдавати їй болючих репутаційних ударів,

– пояснив він.

Якщо Путіну доведеться розпочинати переговори під тиском Трампа, умовно завтра, то окупована Курська область стане важелем України.

ЗСУ вміло тримають окуповану територію

Для Путіна буде неприйнятним завершення війни за умов, коли частина російської території залишається під контролем українських військ.

У такому випадку Курська область, ймовірно, може стати об'єктом обміну на окуповані території. Але це лише гіпотеза. Я також не бачу інструментів, які дозволили б Трампу змусити Путіна до реальних переговорів. Проте це політичний і репутаційний удар по Путіну,

– додав Богданов.

Українські військові на чужій території мають більше простору для маневрів і можуть діяти в зручних для себе умовах. За словами Богданова, статистика знищеної російської техніки й особового складу на Курському напрямку свідчить, що ЗСУ вміло й успішно здійснюють оборонні операції.