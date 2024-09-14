Росіяни перекидають на Курщину морську піхоту, кількість військових зросла утричі – до 45 тисяч

Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомив, як змінилося вороже угруповання на Курщині. За його словами, кількість російських військових зросла майже втричі.

Унаслідок операції ЗСУ в Курській області Москва не тільки почала перекидати сили з інших напрямків, але й більш охоче проводить обміни. Тим більше, що Україні є кого запропонувати. Юні строковики, наприклад, переконані, що "влада схаменулася" й провела обмін, "бо ми строковики". Щоправда, говорили про це не дуже впевнено.

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Скільки військових Росія перекинула на Курщину

На момент початку проведення Курської операції у цьому регіоні було близько 11 тисяч військових. Зараз їх від 30 до 45 тисяч – тобто більше у понад три рази.

Ми бачимо, що результати є, і ворог намагається підтягнути війська, щоб уповільнити наші дії. Але це підрозділи різного ґатунку. Строковики та прикордонники здебільшого стоять уздовж кордону, та є і підготовлені підрозділи – це морська піхота. І такі штурмові підрозділи вони змушені перекидати з інших ділянок фронту, і це теж є певний результат Курської операції,

– зазначив Мисник.

Військовий додав: ці цифри – з відкритих джерел, адже ЗСУ намагаються притримати дані про свої операції. А росіянам складно утримувати оборону на сотнях кілометрів Курщини.