Курська операція змінила російські плани щодо формування стратегічних резервів, – Скібіцький

Операція ЗСУ в Курській області триває вже понад 2 тижні. За словами Скібіцького, позитивні результати уже є.

Нагадаємо, що через Курську операцію Росія змушена перекидати на Курщину свої війська, які перебувають в Україні. За словами речника Пентагону бригадного генерала Патрика Райдера, країна-агресорка перекинула декілька тисяч військовослужбовців.

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Який вплив мала Курська операція

Курська операція вплинула на російські плани формування стратегічних резервів. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Наступ на російську територію також змінив плани окупантів щодо операцій на захоплених територіях. Втім, подробиці про результати наразі не розголошуються.

"Результат є. Він доступний більш закритій аудиторії. Але результат позитивний є", – сказав Скібіцький.

До слова, у розвідці розповіли, що Росія готує відповідь на Курську операцію. Втім, за словами Скібіцького, Україні відомі плани росіян. Він також додав, що почати операцію у Курській області допоміг досвід, набутий раніше в Херсонській і Харківській областях.