За цією операцією стоїть більше, – ексголова розвідки пояснив значення Курського рейду

Кремлівський диктатор Владімір Путін вважає, що мета Курського рейду – лише відтягнути російські підрозділи та знизити наступ окупантів у Донецькій області. Насправді мета цієї операції значно важливіша.

Це 24 Каналу зауважив ексголова Служби зовнішньої розвідки України, колишній начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. За його словами, Путін прорахувався щодо Курської операції.

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"Путін прорахувався. Він вважає, що ця операція має головну мету – відтягнути підрозділи і зупинити наступ, але насправді має інший зміст. Зокрема, змінити підходи лідерів країн Заходу до нашої війни. Сьогодні від сумнівів щодо нашої можливої перемоги, Захід знову перебуває в емоційному стані підтримки, піднесення, є додаткове виділення можливостей для нашої не лише оборони, а й активної оборони", – сказав він.

Бої на Донеччині

Валерій Кондратюк зазначив, що ситуація у Донецькій області не змінилася на краще, там тривають бої. Однак важливо, що Захід сьогодні надає Україні додаткову підтримку. Зокрема, боєприпаси, яких вкрай не вистачає для стримування та перемелювання окупантів.

У цьому плані дуже ефективні FPV-дрони. Сьогодні збільшуються наші технології щодо їх використання попри протидію засобам радіоелектронної боротьби. Одна система, яка сьогодні буде вжита у ЗСУ, дозволяє таку ефективність підняти з 25 до 60 – 70%. Я вважаю, це теж буде мати технологічну перевагу,

– підкреслив ексголова розвідки.