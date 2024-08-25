Дії на Курщині– лише частина великої операції: Зеленський сказав, що було потрібно ЗСУ 

Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області є тільки частиною великої операції. Також президент пояснив, на що спрямовані дії ЗСУ.

Президент України під час інтерв'ю представникам індійських ЗМІ сказав, чого досягли українські військові, завдяки Курській операції, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про Курську операцію

Курська операція – це частина великої військово-політичної, військово-дипломатичної операції. Все, що ми робимо, – тільки для того, щоб примусити Росію бути готовою до справедливого миру,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що Курська операція не дозволила російським окупантам:

захопити Сумську область,

послабити наші позиції.

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Володимир Зеленський зауважив, що Україні було дуже складно тривалий час без допомоги партнерів. Зокрема, було дуже складно перехопити ініціативу.

"Це лише один із етапів задуму, ви його побачите... До кінця всі цілі наших кроків я не можу вам розказати. Коли все закінчиться, якщо у нас все вийде, стане очевидним, для чого і що ми робили", – підсумував Зеленський.