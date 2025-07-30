У ГУР прозвітували про нові успішні операції проти Росії. Президент Володимир Зеленський не надав деталей, але зазначив, що вони – непублічні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента.

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Що розповів Зеленський про операції Головного управління розвідки?

За словами президента, ГУР здійснило нові операції проти ворога. Відомо, що наразі не можна розповідати про те, як вони проходили та які мають результати.

Також Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Служби безпеки України Василя Малюка. Нагадаємо, правоохоронці викрили ще одну ворожу агентку, яка працювала з українськими військовими. Вона була медсестрою та під прикриттям збирала інформацію про них та критичні об'єкти інфраструктури.

Я хочу подякувати за протидію російським агентам, російським диверсантам. Є сильні результати. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку,

– говорить президент.

Окремо Зеленський розповів про ситуацію на передовій. Головком ЗСУ Олександр Сирський прозвітував про бої на Покровському напрямку, на інших ділянках Харківської та Сумської області, а також на Півдні. Президент окремо відзначив воїнів 71 окремої єгерської бригади, які діють на Сумщині й дуже ефективно знищують російські сили. Також він лідер держави подякував захисникам з 225 окремого штурмового полку, які звільнили Кіндратівку, та 25 окремої повітрянодесантної бригади й 14-ї бригади Національної гвардії України.