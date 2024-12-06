Сирський прокоментував втрати України під час операції в Курській області

Під час операції Сил оборони в Курській області втрати України були вдвічі меншими, ніж у росіян. На Курщині ворог обороняв власну територію в некомфортних для цього умовах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на документальний фільм "Операція Курськ. Як це було насправді з перших уст".

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Що відомо про втрати України на Курщині

Втрати серед українських військових під час боїв на Курщині прокоментував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, під час цієї операції росіяни відчули те, що відчуває Україна.

Тобто вони (росіяни, – 24 Канал) змушені були обороняти власну територію, і причому в тих умовах, які не були для них комфортними. Тут, під час проведення наступальних дій, у нас втрати фактично удвічі були меншими, ніж у тих, що оборонялися,

– сказав Сирський.

Варто зазначити, що головнокомандувач ЗСУ також повідомляв, що втрати Росії у Курській області вже перевищили 20 тисяч військових.

Важливо! Загалом ЗСУ ліквідували 1660 окупантів за добу 5 грудня, а втрати ворога від початку вторгнення вже становлять 750 610 осіб.

До слова, раніше стало відомо, що найбільших втрат у боях у Курській області зазнала 810 бригада морської піхоти з тимчасово окупованого Криму. Зокрема російські "воєнкори" звинувачують командирів цієї бригади у провокаціях та знищенні особового складу.