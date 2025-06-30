ГУР показало кадри весняного прориву на Куп’янському напрямку

ГУР розсекретило відео з весняної кампанії на Куп’янському напрямку, де розвідники "Братства" сміливо заходили у ворожий тил. Завдяки цим рейдам вдалося знищити техніку ворога, змусити його відступити та взяти полонених для обміну.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відео опубліковане Головним управлінням розвідки України. Українська розвідка вперше показала унікальні кадри весняної операції на Куп’янському напрямку, де бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України провели серію результативних рейдів у тил ворога.

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ГУР оприлюднило архівне відео рейдів

У ГУР наголосили, що це архівні матеріали, а точні дати з міркувань безпеки не розголошуються.

Під час весняної кампанії розвідники спільно із суміжними підрозділами провели 12 успішних рейдів, завдавши втрат росіянам і змусивши їх відступити. Також бійці виконали понад 2000 бойових дроновильотів, вражаючи ворожі позиції та техніку.

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Окрім цього, під час рейдів вдалося взяти у полон п’ятьох російських окупантів, яких згодом можна буде обміняти на українських захисників. У ГУР підкреслюють, що такі операції допомагають не лише вибивати ворога з позицій, а й стабілізувати ситуацію на складних ділянках фронту.

Нагадаємо, Куп’янськ на Харківщині залишається стратегічно важливим залізничним вузлом. У 2022 році місто було тимчасово окуповане російськими військами, однак українські сили згодом його звільнили та продовжують тримати оборону, попри регулярні спроби ворога наступати.