На Рівненщині жінка вирішила закурити біля бензокоси: подружжя госпіталізували з опіками

У селі Карпилівка на Рівненщині подружжя отримало серйозні опіки через займання бензину під час заправки бензокоси. Жінка курила сигарету в момент переливання пального, що спричинило спалах вогню.

Подружжя госпіталізували з термічними опіками. Про це повідомили у поліції Рівненщини.

Що відомо про трагічний випадок на Рівненщині?

Подія сталася 12 травня на території приватного господарства. За попередніми даними, 35-річна жінка та 45-річний чоловік працювали на подвір'ї, після чого в гаражі почали заправляти бензокосу пальним. У момент переливання бензину жінка курила сигарету, іскра від якої потрапила на пальне та спричинила миттєве займання.

Унаслідок спалаху чоловік отримав опіки рук і ніг, а жінка – близько 80% опіків тіла. Обох постраждалих госпіталізували до опікового відділення Рівненської обласної лікарні.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.

Як поводитися з бензином, щоб уникнути нещасних випадків?

Під час роботи з бензином категорично не можна палити чи використовувати відкритий вогонь поблизу пального. Пари бензину швидко займаються навіть від маленької іскри, тому небезпечно курити біля каністр, бензокос, авто чи на АЗС.

Зберігати бензин потрібно лише у спеціальних щільно закритих каністрах у провітрюваних місцях якомога далі від сонця та житлових приміщень. Під час заправлення важливо вимикати двигун, уникати проливання пального та не вдихати випари.

У разі займання бензину його не можна гасити водою – для цього використовують порошкові вогнегасники, сухий пісок або щільну тканину.

Що відомо про інші трагічні випадки, які трапилися в Україні?

В Україні за останні дні сталося одразу кілька резонансних інцидентів із застосуванням зброї та вибухівки. На Одещині в селі Байбузівка чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК, які зупинили його для перевірки документів. Обох постраждалих госпіталізували у важкому стані.

Ще один небезпечний випадок стався 10 травня в центрі Охтирки на Сумщині, де просто посеред вулиці вибухнула граната. За словами очевидців, перед вибухом чоловік погрожував відвідувачам одного із закладів, після чого підірвався на гранаті.

Також інцидент зі стріляниною стався у Черкасах 9 травня. Там чоловік відкрив вогонь по дітях після конфлікту через зірваний бузок біля приватного будинку. Наразі поліція встановлює особу стрільця та з'ясовує всі обставини події.