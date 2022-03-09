Опинилися в складних життєвих обставинах: адреси та телефони допомоги в Києві

9 березня 2022 , 15:05
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Джерело:

телеграм КМДА – офіційний канал

Столичні терцентри соціального обслуговування забезпечили продуктами та гарячим харчуванням майже 7 тисяч людей. Про це повідомили у КМДА.

Відомо, що 11 територіальних центрів продовжують роботу в умовах воєнного стану.

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Крім цього, доставлено 4568 продуктових наборів тим, хто їх потребує. Ще понад 2 тисячі людей отримали гаряче харчування.

Соціальні працівники надають і послуги обслуговування додому самотнім літнім людям, особам з інвалідністю та паліативним хворим. Це приготування їжі, закупка продуктів, годування, прибирання тощо. Такі послуги нині отримують понад 3 тисячі осіб.

Якщо ви опинилися у складних життєвих обставинах, звертайтеся до територіальних центрів свого району та залишайте заявку на допомогу.

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування

  • вул. Котельникова, 32/11
  • 0444509166

Голосіївський район

  • вул. Л. Толстого, 25/2
  • 0442350040

Дарницький район

  • вул. Вербицького, 9-І
  • 0445624730

Деснянський район

  • вул. Будищанська, 4
  • 0445337251

Дніпровський район

  • вул. Курнатовського, 7-А
  • 0445120035

Оболонський район

  • вул. Озерна, 18-А
  • 0444140941

Печерський район

  • вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А
  • 0442852359

Подільський район

  • вул. Братська, 15/9
  • 0444250512

Святошинський район

  • вул. Жмеринська, 22-А
  • 0444059275

Солом’янський район

  • б-р В. Гавела, 83-А
  • 0444977327

Шевченківський район

  • вул. Сальського, 11-А
  • 0444670014

Гаряча лінія КМДА 15-51 також приймає заявки на допомогу. А також у Києві працює Гуманітарний штаб. Залишити заявку, якщо ви потребуєте допомоги, можна на сайті – посилання тут

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Марія Лелека