Опір зростає, Росія ж не має достатньо сил для контролю Херсонщини, – CNN

Опір українців на окупованій території Херсонщини продовжує зростати. Це свідчить про те, що Росія не має достатньо ресурсу, щоб втримувати контроль над областю, яку захопила.

Про це 1 липня повідомили аналітики CNN із посиланням на висловлювання керівництва розвідки США та інших американських офіційних осіб. Усі вони підтверджують, що теперішня ситуація на окупованій території Півдня України може перерости у справжню партизанську війну.

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У США підтвердили зростання опору в Херсоні

Наразі в Штатах уже почали приглядатися до кількох інцидентів, які сталися в Херсоні. Адже кілька замахів на колаборантів є дуже поганим сигналом для Кремля.

Опір може перерости у куди ширшу боротьбу з повстанцями. Це стане серйозною проблемою для здатності Росії контролювати нещодавно захоплену територію в Україні,

– зазначають американські посадовці.

Зокрема, це підтвердила керівниця національної розвідки США Авріл Хейнс. Вона під час конференції у Вашингтоні 29 червня заявила, що Кремль уже "зіткнувся зі зростанням партизанської активності на Півдні України".

Чому Росії не вистачає сил

На початку захоплення Херсонщини та частини Запоріжжя там було багато російських військ. Проте зараз американські чиновники зазначають, що Росія має недостатньо сил у цих регіонах. Мовляв, багато окупаційних військ перекинуті на Донбас. Тому на Півдні недостатньо силовиків, щоб "ефективно окупувати та контролювати регіон".

Росія допомогла українським партизанам

Інший американський чиновник сказав CNN, що виведення військ Росії на Донбас надало українським партизанам "вікно можливостей" для нападу на місцевих російських "чиновників".

Цей регіон має вирішальне значення для контролю Росії над узбережжям Чорного моря та доступу до Криму. Невідомо, скільки російських військ у Херсоні, але окупація проти ворожого місцевого населення вимагає набагато більше солдатів, ніж мирне захоплення території,

– підкреслили у Вашингтоні.

Окрім цього, військові експерти зазначили, що мають результат і дії ЗСУ на цьому напрямку. Коли Україна здійснила невеликі контратаки поблизу Херсона, це дуже напружило російські сили, які там залишилися.

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