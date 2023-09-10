До Донецька – рукою подати: де розташоване Опитне, в районі якого мають успіхи ЗСУ
Сили оборони України мали успіх у районі Опитного, що поблизу Авдіївки. Українські бійці закріплюються в Опитному.
Селище Опитне розташоване на південь від Авдіївки та перебуває під російською окупацією близько року, пише 24 Канал. Ще у жовтні 2022 року Опитне контролювала Україна.
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Опитне перебуває під російською окупацією з 2022 року
Проте в листопаді 2022 року до півдня села підійшли російсько-окупаційні війська. Село трималося під українським стягом, але 11 листопада в результаті боїв українські бійці були витиснуті із села.
Показуємо на карті селище Опитне
Варто зазначити, що від Опитного до Донецького аеропорту, бої за який тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року, всього лічені кілометри. Зокрема, приблизно 2 – 3 кілометри. Така ж сама відстань приблизно з Опитного до тимчасово окупованого Донецька.
Як пише аналітичний канал DeepState, успіх біля Опитного – це результат вдалих дій МПБ 53 ОМБр та роти 501 ОБтМП.
Що відомо про успіх ЗСУ в районі Опитного
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу.
- Зокрема, наші бійці стримують ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 10 вересня повідомив, що українські військові провели успішну операцію на південь від Авдіївки й зайняли частину Опитного.
- Він розповів, що наші воїни закріплюються в Опитному, в якому тривають бої.