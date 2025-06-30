У Резерв+ запустили бета-тестування оплати штрафів, – Міноборони

У застосунку Резерв+ запустили бета-тестування оплати штрафів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з цифровізації Катерину Черногоренко.

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Оплата штрафів в Резерв+

Черногоренко розповіла про бета-тестування оплати штрафів у Резерв+ в понеділок, 30 червня.

Запускаємо бета-тестування оплати штрафів в Резерв+. Всіх, хто встигає зробити це вчасно – оплачує тільки половину штрафу. 8 500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Бо така і має бути цифрова сервісна держава,

– написала заступниця міністра.

Щоб долучитись до тестування, Черногоренко просить заповнити форму, посилання на яку вона залишила на своїй сторінці.

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Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ планують ввести смартконтракти. Це може відбутися вже цього року.