Як передавати дані та чи треба платити за газ на окупованих територіях

13 серпня 2022 , 11:56
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Джерело:

НВ

Нафтогаз розробив алгоритм дій щодо оплати за газ на окупованих територіях. Сплачувати за послуги слід за можливості.

У Нафтогазі кажуть, що більша частина жителів окупованих територій продовжують отримувати український газ. Компанія радить зберігати квитанції сплачених рахунків.

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Як оплатити за газ на окупованих територіях

  • в особистому кабінеті my.gas.ua;
  • за допомогою чатбота GASUA у Viber, Telegram або месенджері Facebook;
  • через платіжні системи Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;
  • через сайти банків та їхні мобільні додатки;
  • у відділеннях банків чи Укрпошти;
  • передати номер особового рахунку близький людині, що проживає на підконтрольній уряду території.

Які території є окупованими та перебувають у зоні бойових дій

Станом на 27 липня у переліку є 321 громада у 9 областях, а саме:

  • Донецька область — 66 громад;
  • Харківська область — 56 громад;
  • Дніпропетровська область — 7 громад;
  • Луганська область — 37 громад;
  • Запорізька область — 55 громад;
  • Херсонська область — 49 громад;
  • Миколаївська область — 25 громад;
  • Сумська область — 21 громада;
  • Чернігівська область — 5 громад.

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Автор: Марта Кушка