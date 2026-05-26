Про це пише "Главком". Видання акцентує, що актуальні публічні обговорення цих новацій фокусуються виключно на комерційному імпорті (B2C) та його автоматизації.

Ризики для відправлень між фізичними особами (C2C), які наразі становлять близько третини від усіх міжнародних посилок для громадян України, повністю ігноруються лобістами, серед яких представники великого ритейлу. До сегмента C2C належать некомерційні відправлення: волонтерська допомога, посилки від родичів із-за кордону, допомога від діаспори тощо.

Поточна версія змін, за даними журналістів, містить ряд критичних недоліків:

Законодавчо не передбачено механізмів для ідентифікації категорії C2C – визначення, оцінка та митне очищення сотень тисяч дрібних відправлень вартістю понад 45 євро створить надмірне операційне навантаження на поштових операторів і викличе затримки та подорожчання доставки. Як результат попереднього, поштові оператори будуть змушені тотально перебудувати процеси та вручну сортувати весь масив відправлень, відокремлюючи C2C від B2C, а потім виділяючи з них посилки понад встановлений ліміт та вміст (є вимоги і щодо комплектації особистих відправлень). Необхідність адмініструвати новий масив відправлень вимагатиме від поштових операторів масштабних багатомільйонних інвестицій у модернізацію сортувальних ліній та розширення штату митних брокерів. Механізмів компенсації цих витрат державою не передбачено. Застосування автоматичного стягнення ПДВ у цій сфері технічно неможливе – на відміну від іноземних маркетплейсів, здатних інтегрувати податкові нюанси у власні процеси стягнення оплати, приватні відправники за кордоном не мають відповідних інструментів.

Як наслідок, ухвалення законопроєктів № 15112 (чи альтернативних) та № 12360 без доопрацювання механізмів для сегмента C2C призведе до здорожчання послуг поштових операторів для кінцевого споживача, дефіциту складських площ та колапсу сортувальних ліній, затримок в оформленні вантажів та тривалого паралічу роботи логістичних компаній, тривалих перебоїв з доставкою некомерційних вантажів, зокрема зупинки надходження волонтерської допомоги з-за кордону.