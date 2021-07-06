Вину не визнав: опозиціонера Бабарико у Білорусі засудили до 14 років ув'язнення
Джерело:телеграм NEXTA Live
Віктора Бабарико у понеділок, 6 липня, у Білорусі засудили до 14 років ув'язнення. Чоловік не визнав себе винним і заявив, що його справа – політично вмотивована.
Суд визнав опозиціонера начебто "винним" в отриманні хабарів в особливо великих розмірах, а також – у відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом. Прокурор просив призначити покарання тривалістю 15 років ув'язнення.
Зауважте Потік мігрантів з Білорусі зростає: понад 160 "студентів" тікали до Литви
Бабарико не визнав вину
В останньому слові опозиціонер заявив, що йому – не соромно ані перед рідними, ані перед друзями, ані перед соратниками.
Бабарико назвав себе "щасливою людиною", адже у його родині ніколи не сумнівалися: вчинки варто оцінювати насамперед з погляду моральності, а не матеріальних втрат.
Мені не соромно перед близькими, тому що не допустили протизаконних дій і навіть натяку на вчинення протизаконних дій. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що вдалося створити найкращий банк у країні,
– запевнив опозиціонер.
Новина доповнюється