Опозиція Вірменії оголосила страйк і вимагає відставки Пашиняна до полудня 10 березня

Протести у Вірменії 9 березня розрослися з новою силою. Мітингарі збираються страйкувати і не виходити на роботу наступного дня.
Джерело:АМИ "Новости – Армения"
Головна їхня умова – нинішній прем'єр Нікол Пашинян має піти у відставку. На це опозиція Вірменії дала очільнику уряду час до полудня 10 березня.
До слова У Єревані – загострення протестів: люди заблокували вхід до парламенту – відео
Плани мітингувальників
Якщо Пашинян заявить про відставку, то опозиція погодиться на проведення дострокових виборів до парламенту. Такі умови угоди з прем'єр-міністром озвучив координатор "Руху з порятунку Батьківщини" Ішхан Сагателян.
Протестувальники мають намір ночувати у центрі Єревану і не допустити депутатів правлячого блоку в будівлю парламенту. Це буде тривати доти, доки вони не погодяться оголосити імпічмент прем'єру.
На 16 годину 10 березня у Єревані запланований великий мітинг. Зранку ж людей закликають не йти на роботу, а приєднатися до протестів.
Протести 9 березня загострилися
- На вулиці Демірчана у Єревані протестувальники заблокували будівлю уряду.
- Мітингарі заявили, що заблокують і інші будівлі поблизу.
- Протягом чотирьох годин вони не дозволяли нікому потрапити до неї.
- Поблизу парламенту мітингарі розпалили вогонь і почали ставити палатки.
Палатки в урядовому кварталі
Чому протестують у Вірменії
- У Вірменії в листопаді 2020 року почались масові акції. Люди протестують проти прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна.
- Все через угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі, яку він підписав. Йдеться про те, що Азербайджан мав спинитися на своїх позиціях, а Вірменія – на своїх, і відтак не загострювати конфлікт.
- Мітингувальники через договір звинувачують Пашиняна у капітуляції.
- Загострення протестів почалися у березні 2021 року. 1 березня мітингарі увірвались в будинок уряду.