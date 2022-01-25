Оприлюднені сценарії – це зруйновані сценарії, – Міноборони закликало українців зберігати спокій

Міністерство оборони закликало українців зберігати спокій на тлі інформації про можливий напад Росії. Відомство зазначило, що деякі ЗМІ роздувають інформацію щодо ймовірної ескалації.

Маляр пояснила слова Павлюка про "дату вторгнення" Росії

24 січня відбувся черговий випадок спотворення інформації щодо ймовірності загострення. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Мовиться про переклад інтерв'ю командувача Операції Об'єднаних сил Олександра Павлюка британському виданню The Times.

Заголовок українською був просто шокуючий – вказано конкретну дату ескалації і нібито це сказав командувач ООС. Так, були перемовини, пояснення, спільна робота з оригіналом тексту. Зрештою заголовок виправили на правдиву цитату. Але за цей час – тисячі репостів і десятки тисяч наляканих людей,

– наголосила посадовиця.

, що Павлюк розповів виданню, що найбільш ймовірна дата для вторгнення Росії – 20 лютого . Адже у цей день завершуються Олімпійські ігри та спільні навчання Росії й Білорусі.

Політикиня також зазначила, що видання часто подають інформацію зі словосполученням "з наших джерело у Міноборони". Однак ще жодного разу такі дані не були правдивими.

Журналісти роблять лише припущення

Маляр також пояснила, що супутникові знімки з російськими військами, які публікують ЗМІ, є відкритими. Журналісти самі їх аналізують та роблять власні припущення. Водночас розвідка свою інформацію не поширює. Її доводять лише до обмеженого кола людей, які реагують на ситуацію.

Заступниця міністра вкотре наголосила, що Росія почала війну ще у 2014 році. Тому загроза ескалації існує вже 8 років. Міняється лише її інтенсивність. Станом на зараз російських військ біля кордону недостатньо для вторгнення.

Концентрацію військ поблизу наших кордонів Росія використовує передусім для політичного шантажу Заходу і для тиску на Україну,

– запевнила Маляр.

Мета Росії:

спровокувати внутрішній розкол в українському суспільстві, посіяти страх і паніку, дестабілізувати внутрішню ситуацію;

зупинити наш євроатлантичний поступ і встановити політичний контроль над Україною.

Політикиня наголосила, що викриття планів ворога демонструє нашу до них готовність і дає час дипломатії попрацювати над запобіганням їх реалізації. Тому оприлюднені сценарії – це зруйновані сценарії, їх вже боятись не варто. Маляр закликала українців зберігати спокій і довіряти нашій армії.

Останні новини про можливість ескалації:

Нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія, з посиланням на дані розвідки, заявив, що намети та мобільні казарми, які Росія розгорнула поблизу кордонів України, є напівпустими.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що агресор не нападе найближчим часом, бо це, мовляв, "не можливо навіть фізично".

Водночас у Пентагоні кажуть, що Росія не має намірів йти на деескалацію.

Наразі біля наших кордонів перебувають 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують ще 10 – 11 тисяч додаткових бійців.

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Повний текст публікації Ганни Маляр у фейсбуці:

Вчора відбувся черговий випадок спотворення інформації щодо ймовірності загострення.

Один відомий сайт виклав власний переклад інтерв'ю Командувача операції Об‘єднаних Сил яке він дав іноземному журналісту.

Заголовок українською був просто шокуючий – вказано конкретну дату ескалації і нібито це сказав командувач ООС. Так, були перемовини, пояснення, спільна робота з оригіналом тексту. Зрештою заголовок виправили на достовірну цитату.

Так само як – "з наших джерел в Міноборони". Ще ні разу після цього словосполучення і відсутності прізвища особи, яка повідомила, не читала інформацію, що відповідала дійсності.

Щодо появи в ЗМІ різних фото і нібито розвідувальних даних. Зазвичай оприлюднюються дані з відкритих джерел. На підставі цього оглядачі, журналісти можуть робити оцінки ситуації. Дані розвідки не оприлюднюються.

Тепер щодо інформації про ймовірне загострення.

Концентрацію військ поблизу наших кордонів Росія використовує передусім для політичного шантажу Заходу і для тиску на Україну.

Тактична мета Росії – спровокувати внутрішній розкол в нашому суспільстві, посіяти страх і паніку, дестабілізувати внутрішню ситуацію.

Стратегічна мета – зупинити наш євроатлантичний поступ і встановити політичний контроль над Україною.

Публічне викриття планів ворога демонструє нашу до них готовність і дає час дипломатії попрацювати над запобіганням їх реалізації. Тому оприлюднені сценарії – це зруйновані сценарії, їх вже боятись не варто.

Якби українська армія була не готова дати відсіч, то агресор би цим вже давно скористався. Але, як бачимо – позиції зберігаються. Тому потрібно довіряти Збройним Силам та сприймати ситуацію спокійно.

Не забувайте, що серед нас вже сотні тисяч ветеранів з бойовим досвідом та мільйони мотивованих патріотів. Незламне ядро нації потужно сформоване та загартоване, ніхто Україною поступатись не буде. Ворог це добре знає.