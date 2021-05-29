Опублікований у ЗМІ законопроєкт про олігархів "не відповідає дійсності", – Данілов

Відомо, що в Офісі Президента розглядають та опрацьовують законопроєкт, який визначить поняття олігархів в Україні. Однак його текст опублікують пізніше.

Той же текст, який опублікували у ЗМІ 27 травня – "не відповідає дійсності". У цьому запевнив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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Законопроєкт про олігархів опублікували у ЗМІ

Що кажуть в РНБО

"Саме той проєкт, який з'явився нещодавно у ЗМІ – це не той проєкт, який сьогодні розглядають у кабінеті Володимира Олександровича, в Офісі Президента", – запевнив секретар РНБО.

Ви знаєте, що він дав доручення апарату РНБО, Кабінету Міністрів та Офісу Президента підготувати законопроєкт. Він не простий, він занадто складний, але ті коментарі й те, що в ЗМІ – не відповідає дійсності,

– заявив Данілов.

Він також уточнив, що крім основного закону про деолігархізацію буде "друга частина". Вона міститиме важливі ініціативи на кшталт антитрастового законодавства, закон про лобізм, закон про перевірку інвестицій тощо.

У чому суть резонансного кейса

"Дзеркало тижня" 27 травня опублікувало матеріал, у якому розповіло про текст проєкту закону "Про олігархів", який начебто став відомий журналістам. Зауважимо, документ виданню не дуже сподобався.

В Офісі Президента прокоментували ситуацію у схожий до Олексія Данілова спосіб: мовляв, насправді в обговорюваного закону інший зміст.

Сам закон про деолігархізацію анонсував президент Зеленський ще у квітні. Там начебто буде 7 критеріїв, за якими визначатимуть, хто в Україні є олігархом.

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