Хто замінить Мендель: в ОПУ назвали кандидатів на посаду речника президента, – ЗМІ

В Офісі Президента активно шукають речника для глави держави Володимира Зеленського. Наразі у списку є 4 кандидати на цю посаду.
Остаточне рішення щодо кандидатури прессекретаря схвалять вже найближчим часом. Водночас наразі виданню назвали лише 2 прізвища зі списку.
Цікаво Шеф-редакторка "УП" Мусаєва заявила, що їй пропонували стати речницею Зеленського
Хто може стати речником Зеленського
- Олег Ніколенко – речник Міністерства закордонних справ.
За даними Вікіпедії, 34-річний Ніколенко родом з Херсону. Він навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Там Ніколенко здобув філологічну освіту і став перекладачем з англійської та арабської мов, а згодом – юристом-міжнародником.
У 2008 році юрист пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії. З 2011 року, коли в країні спалахнула громадянська війна, займався евакуацією українців. Після повернення Ніколенко працював у МЗС України займаючись регіоном Північної Африки та Близького Сходу.
Впродовж 5 років був речником Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку. Ніколенка обрали на посаду віцеголови комітету ООН з питань інформації.
Олег Ніколенко може стати новим речником Зеленського / Фото "Детектор медіа"
- Сергій Никифоров – ведучий одного з українських телеканалів, що належить до медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова
На своїй сторінці у фейсбуці Никифорон зазначив, що родом з Києва. Він також навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У минулому журналіст працював у французькому Ліоні на міжнародне видання Euronews.
У списку кандидатів є також Сергій Никифоров