Хто замінить Мендель: в ОПУ назвали кандидатів на посаду речника президента, – ЗМІ

В Офісі Президента активно шукають речника для глави держави Володимира Зеленського. Наразі у списку є 4 кандидати на цю посаду.

Остаточне рішення щодо кандидатури прессекретаря схвалять вже найближчим часом. Водночас наразі виданню назвали лише 2 прізвища зі списку.

Цікаво Шеф-редакторка "УП" Мусаєва заявила, що їй пропонували стати речницею Зеленського

Хто може стати речником Зеленського

Олег Ніколенко – речник Міністерства закордонних справ.

За даними Вікіпедії, 34-річний Ніколенко родом з Херсону. Він навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Там Ніколенко здобув філологічну освіту і став перекладачем з англійської та арабської мов, а згодом – юристом-міжнародником.

У 2008 році юрист пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії. З 2011 року, коли в країні спалахнула громадянська війна, займався евакуацією українців. Після повернення Ніколенко працював у МЗС України займаючись регіоном Північної Африки та Близького Сходу.

Впродовж 5 років був речником Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку. Ніколенка обрали на посаду віцеголови комітету ООН з питань інформації.



Олег Ніколенко може стати новим речником Зеленського / Фото "Детектор медіа"

Сергій Никифоров – ведучий одного з українських телеканалів, що належить до медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова

На своїй сторінці у фейсбуці Никифорон зазначив, що родом з Києва. Він також навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У минулому журналіст працював у французькому Ліоні на міжнародне видання Euronews.



У списку кандидатів є також Сергій Никифоров