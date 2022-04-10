В ОПУ не бачать ознак того, що Угорщина планує перешкодити вступу України в ЄС

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква розповів про шлях України до вступу у Європейський союз. Вже на найближчому саміті будуть озвучені подальші кроки для України.

Ігор Жовква розповів, що вступ України в ЄС очікується впродовж кількох найближчих років. На найближчому саміті Євросоюзу, який відбудеться наприкінці червня, Україна дізнається, які подальші кроки має зробити для того, щоб стати членом Європейського союзу.

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Позиція Угорщини

Угорщина після початку повномасштабнох війни Росії проти України здивувала своєю проросійською позицією. Разом з тим, угорці не збираються активно заважати вступу України до ЄС.

Я б не говорив, що Угорщина зараз збирається щось блокувати на європейському треку для України. Принаймні, ми не спостерігаємо таких ознак, і ми сподіваємося, що такого не буде,

– сказав Жовква.

Угорщина приймає українських біженців, але місцева влада заблокувала транзит зброї, яку Україна так сильно потребує. Також Будапешт не підтримуває санкції ЄС щодо російських нафти та газу.

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